Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе. Об этом сообщают компании-производители.

Отмечается, что правительство России с 3 мая сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ). До 30 сентября они могут поставляться, но только в стране ЕАЭС. При этом Минпромторг рассчитывает в ближайшее время начать экспортировать эти товары.

Сейчас, в связи со снятием ограничений на экспорт в страны ЕАЭС, наша продукция (дезинфекторы - ред.) уже поступает туда, — цитирует РИА Новости сообщение группы «Арнест».

В группе добавили, что из-за пандемии был увеличен выпуск дезинфекторов почти в тысячу раз. Он достиг 13 млн штук. И это не предел: производственные возможности компании сегодня позволяют выпускать до 20 миллионов дезинфекторов ежемесячно, если в этом будет необходимость.

Другая компания — «Бентус лаборатория» сообщила, что по текущим действующим контрактам имеет запросы на экспорт 200-400 тысяч единиц продукции в месяц, что составляет примерно 10-15% от общего объёма продаж. Там считают, что пора открыть границы для экспорта.

Как писал NEWS.ru, расположенная в Пензе компания «Моторные технологии» переключилась с производства моечного оборудования на создание туннелей для автоматической дезинфекции.

Опробовавший такой туннель губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев сравнил технологию с космической. Он рассказал, что вошедший в дезинфектор человек обрабатывается автоматически: благодаря датчикам движения аппарат понимает, что надо включиться.