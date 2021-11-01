Российские компании планируют повысить зарплаты сотрудникам на 6%

Российские компании заявили о намерении повысить своим сотрудникам зарплату на 6%. Такие планы есть у 76% фирм, сообщают «Известия».

Повышение связывают с позитивной оценкой перспектив восстановления экономики, но большинство экспертов считают, что темпы роста зарплат не успевают за инфляцией, которая прогнозируется на уровне 7,4%. Причём, согласно данным Росстата, фактическая инфляция уже превысила эти ожидания и составляет 7,97%.

Планы по сокращению штата есть у 8% фирм, также по итогам 2020 года большинство компаний недоплатило своим работникам премии. Что касается увеличения зарплаты, это зависит от политики компании. Так, 46% фирм использует единый процент для всех работников, а 75% применяет индивидуальный подход. При этом в первом случае индексация зарплаты составила в среднем 4%, во втором — на уровне 9%.

По мнению экспертов, повышение зарплаты на 6% не сможет восстановить покупательскую способность населения. А существенное увеличение окладов пока не по карману большинству компаний, которые только начали восстанавливаться после коронакризиса. Если инфляция превысит планку в 7%, повышения зарплат на 6% будет недостаточно.

Чем меньше доходы, тем сильнее на населении будет сказываться инфляция, так как продукты, которые занимают большую долю в потребительской корзине, дорожают быстрее промтоваров и прожить без них невозможно.

Ранее депутат Госдумы Валерий Гартунг спросил у министра финансов Антона Силуанова, сколько он «протянул бы» на 13 617 рублей — установленный в России минимальный размер оплаты труда. Глава ведомства ответил, что средние зарплаты в стране значительно выше.