РФ не получала решение об аресте прав на «Столичную» и «Московскую» водку

https://static.news.ru/photo/5a65a310-98f8-11ea-aa22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона не получала официального решения нидерландского суда об аресте товарных знаков на водку «Столичная» и «Московская» на территории стран Бенилюкса, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа, Андрей Кондаков.

По его словам, соответствующее извещение должны предоставить МИД РФ, однако ни ведомство, ни посольство РФ в Нидерландах документ не получили.

Кондаков отметил, что пока об этом решении сообщило лишь нидерландское СМИ со ссылкой на представителя акционеров ЮКОСа. При этом он отметил, что эта новость «похожа на правду», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие акционеры компании ЮКОС добились ареста на территории Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) водочных брендов, принадлежащих РФ — марок «Столичная» и «Московская». Санкция может стать одной из мер по взысканию с России штрафа в размере $57 млрд в пользу экс-партнёров ЮКОСа. Союзплодоимпорт считает решение юристов неправомерным.