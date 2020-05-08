Рецессия из-за коронавируса и падения цен на нефть обусловит существенное снижение налоговых доходов регионов РФ в 2020-2021 годах. Показатели дефицита бюджетов региональных и местных органов власти могут оказаться самыми высокими за последние 20 лет. Такие данные содержатся в новом исследовании международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), которое есть в распоряжении редакции NEWS.ru.

Аналитики полагают, что рецессия экономики, вызванная снижением цен на нефть и мерами по соблюдению социальной дистанции, принятыми в целях сдерживания пандемии COVID-19, ухудшит финансовые показатели российских регионов. Вследствие прогнозируемого резкого снижения доходов дефицит бюджетов региональных и местных органов власти (РМОВ) окажется самым большим в XXI веке, в диапазоне от 6% до 9% их совокупных доходов.

Объём дефицита будет зависеть от точной величины снижения налоговых доходов, возможного сокращения капитальных расходов, а также от потенциальной поддержки со стороны федерального правительства, — отмечается в сообщении.

В S&P считают, что пакет мер, предназначенных для поддержки региональных бюджетов, несомненно, укрепит показатели ликвидности субъектов РФ. Вместе с тем, несмотря на это, структурные финансовые показатели бюджетов российских РМОВ ухудшатся.

Дополнительные трансферты из федерального бюджета и реструктуризация кредитов обеспечат лишь 20% совокупных потребностей регионов в финансировании в 2020 году или менее половины возросших потребностей (они включают совокупный прогнозируемый дефицит плюс средства на обслуживание долга минус меры поддержки).

Как следствие, агентство прогнозирует возобновление роста долговой нагрузки РМОВ, которая достигнет 30% текущих доходов к 2022 году после нескольких лет устойчивого снижения.

К слову, российское правительство намерено предоставить регионам небольшие дополнительные трансферты в 2020 году. Поддержка включает субсидии в размере 200 млрд рублей (около $2,7 млрд по состоянию на май 2020 года) на обеспечение сбалансированности бюджетов для компенсации выпадающих налоговых доходов, а также дополнительные трансферты в размере 80 млрд рублей на медицинское оснащение.

Также федеральное правительство предложило разрешить регионам предоставлять горизонтальные бюджетные кредиты, однако данный механизм вряд ли будет задействован в ближайшее время. По мнению аналитиков, у региональных органов власти не только будут отсутствовать достаточные средства для кредитования других субъектов РФ, но и им самим может потребоваться привлекать финансирование из внешних источников. Кроме того, оставшиеся резервы будут запланированы в расходах в следующем бюджетном цикле.

Тем не менее в S&P уверены, что этот механизм окажется полезным для соседних регионов, которые выполняют проекты по строительству совместных инфраструктурных объектов. Однако, по оценкам, объём горизонтальных кредитов будет небольшим, и они не станут полноценным инструментом поддержки ликвидности для региональных органов власти.

Истощение резервов

По оценкам, сделанным для NEWS.ru в агентстве НКР, в текущем году 62 из 85 российских регионов полностью исчерпают накопленные резервы, а совокупная потребность в долговом финансировании составит от 500 млрд рублей.

То, как будут спасаться субъекты РФ, будет зависеть от уровня просадки налоговых поступлений и от того, в каком объёме федеральный центр будет настаивать на сохранении уровня расходов по нацпроектам, считают в НКР.

Если регионам будет позволено свободнее маневрировать расходами в условиях снижающихся доходов, то рост долговой нагрузки удастся сдержать.

А пока помощь федерального центра ограничивалась послаблениями в отношении погашения бюджетных кредитов. Также уже принято решение об ослаблении требований к размеру дефицита и долга. При этом в каком объёме будут предоставлены дополнительные трансферты, пока никому неясно.

Сейчас по сути властям предстоит решить задачу с тремя неизвестными — федеральная помощь, объём расходов регионов и объём долга, полагает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Либо выпадающие доходы будут замещены федеральными трансфертами (тогда ситуация в регионах не ухудшится), либо в ответ на снижение доходов будут зеркально урезаны расходы (тогда многие регионы пострадают от снижения бюджетного финансирования соцпрограмм и программ развития), либо недостающие доходы будут замещены рыночным долгом (в таком случае удастся сохранить часть расходной программы, но и процентная нагрузка на бюджеты возрастёт, да и гасить долг придётся). Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Вероятнее всего, будет комбинация из упомянутых трёх мр, заключил экономист.