https://static.news.ru/photo/dc642342-28b8-11ea-9fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе Альфа-Банка сообщили, что специалистам удалось устранить технический сбой в сервисах компании.

Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказали в банке.

Всего не прошло около 10% операций, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, данные держателей кредитных карт Альфа-Банка и клиентов «Альфа Страхования» выставлены на продажу на специализированном форуме. Продавец рассказал об имеющихся у него свежих данных почти 3,5 тысячи клиентов Альфа-Банка и около трёх тысяч клиентов «Альфа Страхования».