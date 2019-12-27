В пресс-службе Альфа-Банка сообщили, что специалистам удалось устранить технический сбой в сервисах компании.
Сейчас все сервисы доступны и работают нормально. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сказали в банке.
Всего не прошло около 10% операций,
Как ранее писал NEWS.ru, данные держателей кредитных карт Альфа-Банка и клиентов «Альфа Страхования» выставлены на продажу на специализированном форуме. Продавец рассказал об имеющихся у него свежих данных почти 3,5 тысячи клиентов Альфа-Банка и около трёх тысяч клиентов «Альфа Страхования».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен