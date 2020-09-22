Путин выступил за отмену санкций для восстановления мировой экономики

https://static.news.ru/photo/14ed3ff8-fcfa-11ea-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Чтобы мировая экономика перешла к росту после пандемии коронавируса, необходимо отменить нелегитимные санкции, торговые барьеры и запреты. Об этом 22 сентября в видеообращении к Генассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин.

Расчистка и освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы, — отметил глава государства.

По словам президента, для успешной борьбы с пандемией коронавируса и её экономическими последствиями РФ предлагает построить так называемые зелёные коридоры для движения товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией.

Ранее Путин заявил, что восстанавливать мировую экономику после пандемии коронавирусной инфекции придётся долго. По словам главы государства, для восстановления экономики необходимы будут нестандартные решения.

В этом году заседание Генассамблеи проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведено по 15 минут, писал NEWS.ru.