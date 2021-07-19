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Путин назвал сферу с лучшими показателями «за всю историю»

17:59, 19 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Строительство жилья в России ведётся опережающими темпами и страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю современную историю. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Жилищное строительство идёт опережающими темпами. К концу года планируется построить и сдать более 85 млн кв. метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России, — отметил глава государства.

Кроме того президент, поручил правительству постепенно наращивать темпы в строительстве, так как резервы для этого есть.

Также произошли серьёзные изменения в сфере образования. Создаются новые места в школах, развиваются научные и инженерные направления, в ближайшие пять лет произойдёт капитальный ремонт школ в небольших сёлах и населённых пунктах, сообщил Путин.

В России по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. В регионах всё больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне, — подчеркнул президент.

Онлайн-трансляция заседания ведётся на сайте Кремля.

Ранее в Минстрое выразили надежду на стабилизацию цен на стройматериалы. Глава Министерства строительства Ирек Файзуллин заявил, что ведомство рассчитывает на остановку резкого роста цен на строительные материалы за счёт стабильного развития отрасли.

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