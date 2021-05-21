Путин назвал одну из причин роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/b441d482-ba29-11eb-aa2e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты питания, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в формате видеоконференции.

Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, — заявил в своём выступлении Путин.

Президент отметил, что Россия признательна своим партнёрам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) за поддержку инициативы по нормализации ситуации в продовольственной сфере. Он напомнил, что не так давно были приняты конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств — членов ЕАЭС на рынке сахара. Путин считает, что так же оперативно следует принимать меры и по другим видам продовольствия в случае необходимости.

Ранее Bloomberg назвал главную причину роста цен на продукты. По мнению издания, всему виной стал ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого занялись все крупные энергетические компании. Речь идёт в первую очередь о росте цен на пальмовое и другие растительные масла. Со стороны производителей биотоплива спросом пользуются бобы и кукуруза — и это тоже имеет значение в подорожании продуктов. Также стоимость товаров во всём мире продолжает расти из-за программ по борьбе с изменениями климата.