Путин и Лукашенко обсудили экономическое взаимодействие

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможное увеличение авиарейсов между странами и экономическое взаимодействие. Об итогах беседы двух лидеров сообщается на сайте президента Белоруссии.

Отмечается, что в условиях санкций необходимо совместными усилиями преодолевать возникающие вызовы и угрозы. Кроме того, необходимо сделать упор на торгово-экономическое взаимодействие, в том числе следует обратить внимание на цены на энергоносители и доступность белорусских товаров на российском рынке.

Также президенты России и Белоруссии затронули тему возможного увеличения авиасообщения между странами. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в России, необходимо проработать все возможные вопросы для продолжения работы по этому направлению, отмечается в сообщении на сайте президента Белоруссии.

Ранее Путин раскритиковал запрет на поставки товаров из Белоруссии в Евросоюз. Президент подчеркнул, что этот запрет наносит ущерб не только интересам бизнеса, но и простым людям.