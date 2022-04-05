Псаки подтвердила, что США подталкивают Россию к дефолту

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что власти США добиваются такой ситуации, когда России придётся сделать выбор между дефолтом и использованиям оставшихся у неё валютных резервов. Об этом официальный представитель администрации президента США сообщила на регулярном брифинге, пишет ТАСС.

Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор, — заявила Псаки, имея в виду российские власти.

Так она прокомментировала вопрос, является ли целью США добиться дефолта в России. Пресс-секретарь Белого дома уверена, что у России нет «неограниченных ресурсов», особенно в условиях калечащих санкций.

У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт, —сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что введённые против России санкции фактически поставили страну на порог искусственного дефолта. Есть ли у России выход из сложившейся ситуации и кто пострадает, если она откажется платить так, как того добивается Запад, — в материале NEWS.ru.