https://static.news.ru/photo/a99f41c4-eb34-11e9-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Документ предусматривает снижение показателей по отношению к II кварталу на 1,5% для трудоспособных граждан и детей и на 1,6% для пенсионеров.

Изменения объясняются падением цен на продукты питания, используемые для определения размера прожиточного минимума (на душу населения на 2,9%).

Как говорится в пояснительной записке, уровень выплат планируется установить в размере 11 012 рублей. При этом для трудоспособного населения он составит 11 942 рубля, для пенсионеров — 9090 рублей, для детей — 10 838 рублей.

Подешевели картофель и овощи, занимающие значительную часть продуктов потребительской корзины. В среднем за III квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом белокочанная капуста потеряла в цене 50,7%, лук — 24,1%, морковь — 18%, свёкла — 13,3%, картофель — 2,6%, пишет « Российская газета ».

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев представил госпрограмму, призванную довести уровень жизни в сёлах до городских показателей. Проект стартует с 2020 года.