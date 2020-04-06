Представители G20 проведут чрезвычайную встречу

Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бирол сообщил о предстоящей чрезвычайной встрече «Большой двадцатки». Министры энергетики стран-участниц соберутся для обсуждения стабилизации нефтяного рынка.
Мероприятие запланировано на 10 апреля,
На рынках нефти существует огромный структурный избыток предложения, вызванный кризисом с коронавирусом. Он приближается к уровню, когда он будет иметь серьёзные последствия для стабильности мировой экономики и миллионов работников, занятых в нефтегазовой отрасли, — подчеркнул он.
Глава МЭА отметил, что G20 призвана обеспечить и поддержать стабильность мировых рынков. Эта ситуация находится в зоне ответственности «двадцатки».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва учредила компанию «Росзарубежнефть». Она полностью принадлежит Росимуществу. Предприятие займётся добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Его возглавил Николай Рыбчук. По данным СПАРК, уставный капитал компании составляет 322,7 млрд рублей.
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