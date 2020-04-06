Представители G20 проведут чрезвычайную встречу

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Порядка 65 млрд рублей будет направлено на выплату пособий по безработице и оплату больничных листов в соответствии с измененным порядком. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он уточнил, что на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости, власти выделят порядка 30 млрд рублей, на больничные – около 35 млрд. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия...