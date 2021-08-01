Мишустин рассказал, сколько субсидий получит малый и средний бизнес

Российское правительство приняло решение выделить 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабинета министров, в некоторых регионах сохраняются или вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с коронавирусом.

Выделим 8 млрд рублей. Их смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации, — заявил Мишустин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр подписал постановление, согласно которому единовременные выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей начнутся с 2 августа текущего года.

Мишустин уточнил, что выплаты на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от шести до 18 лет. Кроме того, досрочно начнутся выплаты семьям, в которых воспитываются и обучаются молодые люди от 18 до 23 лет с ограничениями по здоровью.