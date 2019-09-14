https://static.news.ru/photo/fbe1c39c-d6c8-11e9-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/via globallookpress.com

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает противоречивым решение суда по газопроводу OPAL, в котором заявляется о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности Евросоюза».

По его словам, OPAL выступает в качестве одного из продолжений «Северного потока — 1» и строящегося «Северного потока — 2».

Поскольку на сегодняшний день СП-2 ещё не достроен, то в судебном решении речь идёт об ограничениях поставок по СП-1, — отметил он.

Чижов напомнил, что во время реализации СП-1 был назван Евросоюзом «проектом общеевропейского интереса» и поэтому не ясно, как использование газа, поступающего из него в местную немецкую сеть, может нарушать энергетическую солидарность, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что OPAL Gastransport GmbH были запущены меры, необходимые для ограничения доступа «Газпрома» к газопроводу. Доступ российской компании к мощностям OPAL с учётом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами ограничен с 07:00 14 сентября.