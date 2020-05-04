Посол: дело Baring Vostok вызвало сомнения у иностранных инвесторов

https://static.news.ru/photo/7ba17d38-8e0d-11ea-966f-fa163e074e61_660.jpg Пьер Леви Фото: ambafrance.org

Права партнёра компании компании Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля должны соблюдаться, а его дело вызывает справедливые сомнения у иностранных инвесторов относительно делового климата в России. Об этом заявил посол Франции в Москве Пьер Леви.

Активно следим за делом нашего соотечественника Филиппа Дельпаля, лишенного свободы уже более года, и поддерживаем тесную связь с его семьей и адвокатами. Необходимо обеспечить равное и уважительное соблюдение его прав. Это становится еще более актуальным во время текущего эпидемиологического кризиса, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Леви подчеркнул, что Париж и дальше будет следить за этим делом на высшем уровне.

По так называемому «делу Baring Vostok», проходят основатель и старший партнёр фонда Baring Vostok американский предприниматель Майкл Калви и гражданин Франции Филипп Дельпаль. Им вменяется растрата 2,5 млрд рублей банка «Восточный» путем выдачи невозвратного кредита «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей. В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».

Как писал NEWS.ru, ранее суд оставил инвестора Калви под домашним арестом.