Польский участок трубопровода Ямал — Европа не востребован

https://static.news.ru/photo/9cab9d5e-a273-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Иван Руднев/РИА Новости

Мощности польского участка трубопровода Ямал — Европа, с помощью которого осуществляется транзит газа из России в ФРГ, остаются невостребованными в западном направлении уже третьи сутки.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оператора польской сети газопроводов Gaz-System. Согласно им, мощности не были забронированы ни на суточных аукционах, ни в последующие часы.

На сегодняшний день каждый час проходят внутридневные аукционы, на которых можно зарезервировать мощности газопровода. Однако на данный момент более 38 млн кВт/ч остаются невостребованными. На данный момент забронировано 37% от общей мощности трубы. При этом поставки газа по трубопроводу в пункте Мальнов уже вторые сутки идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стало известно о споре президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель из-за «Северного потока — 2». Стороны обменялись кардинально противоположными мнениями в ходе телефонного разговора.