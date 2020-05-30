Польский участок трубопровода Ямал — Европа не востребован

Мощности польского участка трубопровода Ямал — Европа, с помощью которого осуществляется транзит газа из России в ФРГ, остаются невостребованными в западном направлении уже третьи сутки.
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На сегодняшний день каждый час проходят внутридневные аукционы, на которых можно зарезервировать мощности газопровода. Однако на данный момент более 38 млн кВт/ч остаются невостребованными. На данный момент забронировано 37% от общей мощности трубы. При этом поставки газа по трубопроводу в пункте Мальнов уже вторые сутки идут в реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу.
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