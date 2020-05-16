Палата представителей одобрила выделение $3 трлн на поддержку экономики США

https://static.news.ru/photo/d1c6dee4-971b-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Палата представителей американского конгресса одобрила пакет помощи экономике страны во время пандемии и связанного с ней кризиса в размере $3 трлн.

Пакетом мер предусмотрено выделение около $1 трлн местным властям штатов, учреждение фонда для сотрудников критически важных сфер (включая медиков) и увеличение прямых выплат населению во время пандемии до $6 тысяч. Также в общую сумму заложены средства на выплату пособий по безработице, покрытие кредитов на образование и проведение тестирования населения на коронавирус, передаёт ТАСС.

После одобрения палатой представителей законопроект должен поступить в сенат на рассмотрение.

Как писал NEWS.ru ранее, российский кабмин разработал поправки, которые направлены на то, чтобы поддержать самозанятых в ситуации с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На совещании по социально-экономическим вопросам он рассказал о готовящихся изменениях в законодательстве.