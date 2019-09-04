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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что четырёхдневная рабочая неделя может не устроить самих россиян, так как возможность заработка для них важнее дополнительного свободного времени.

В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени, — сказал Шохин в рамках Восточного...