Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк и McDonald’s подписали дополнительное соглашение на Восточном экономическом форуме для сотрудничества в изучении потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы.

Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald’s будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, — сообщилив пресс-службе банка.

Проект будет реализовываться в нескольких регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.

Как писал News.ru, Сбербанк принял решение подключиться к Cистеме быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Новая система позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона. Предполагается, что в сентябре у пользователей появится возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду.

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