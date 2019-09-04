https://static.news.ru/photo/8e78dd26-cfad-11e9-b77c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Сбербанк и McDonald’s подписали дополнительное соглашение на Восточном экономическом форуме для сотрудничества в изучении потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы.
Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald’s будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания, — сообщилив пресс-службе банка.
Проект будет реализовываться в нескольких регионах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге.
Как писал News.ru, Сбербанк принял решение подключиться к Cистеме быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Новая система позволяет физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона. Предполагается, что в сентябре у пользователей появится возможность оплачивать товары в магазинах по QR-коду.