Оператор «Северного потока — 2» увеличил расходы на лоббистов в Штатах

Оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG в 2020 году в два раза увеличила расходы на лоббистов в США.
Об этом
При этом лоббисты не зарегистрированы в Минюсте США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов. Вместо этого они зарегистрировались в соответствии с законом о раскрытии лоббистской информации 1995 года, позволяющим специалистам из иностранных компаний сообщать меньше информации, если их деятельность не направлена на благо иностранного правительства. Сделать это позволил статус «Северного потока — 2», продвигаемого в качестве коммерческого, а не политического проекта.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Польша, вводя санкции против российского «Газпрома», демонстрирует незрелый подход, который строится на эмоциях и чужом мнении. Такое мнение высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.
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