Оператор «Северного потока — 2» увеличил расходы на лоббистов в Штатах

https://static.news.ru/photo/cf8e5c06-d654-11ea-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG в 2020 году в два раза увеличила расходы на лоббистов в США.

Об этом сообщает агентство Reuters. По его данным, за первое полугодие этого года на эти цели было выделено $1,69 млн. Это более чем в два раза больше средств, потраченных за аналогичный период в 2019 году. Согласно информации, содержащейся в базе данных сената о лоббистской деятельности в США, за весь прошлый год на продвижение интересов компании в Штатах было потрачено $1,84 млн, за первое полугодие — $630 тысяч. Лоббированием занимались компании GR Government Affairs, Sweeney & Associates и Roberti Global.

При этом лоббисты не зарегистрированы в Минюсте США в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов. Вместо этого они зарегистрировались в соответствии с законом о раскрытии лоббистской информации 1995 года, позволяющим специалистам из иностранных компаний сообщать меньше информации, если их деятельность не направлена на благо иностранного правительства. Сделать это позволил статус «Северного потока — 2», продвигаемого в качестве коммерческого, а не политического проекта.

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