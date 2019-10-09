https://static.news.ru/photo/d5d7c94c-eaf2-11e9-8198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий неприемлемо. Об этом заявила «Опора России».

По мнению представителей бизнеса, ограничения, предложенные первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, ставят под угрозу реализацию нацпроекта по малому бизнесу. Он предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек, сообщает газета « Известия ».

Своё предложение о разрешении регистрироваться самозанятыми лишь гражданам определенных профессий Силуанов аргументировал выявлением злоупотреблений предприятиями, которые нанимают сотрудников, использующих специальный налоговый режим.

В ФНС изданию подтвердили фиксацию подобных нарушений, но отметили, что они носят единичный характер.

По мнению экспертов, любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться.

Ранее News.ru сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает ввести налог на самозанятых по всей стране. Она считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырёх пилотных регионах. Матвиенко отметила, что сейчас в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек, и специальный налог себя оправдал.