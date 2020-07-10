Объём наличности в России вырос до рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/ad368370-c288-11ea-baa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк в начале июля зафиксировал рекордный объём наличных денег (11,6 трлн рублей) в стране, то есть, на каждого россиянина, включая заключённых, инвалидов и младенцев, приходится сейчас по 80 тыс. рублей. Аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, однако другие эксперты его не поддержали.

Банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн рублей, — заявил «Ведомостям» Рузаев.

По мнению эксперта, деноминация обойдётся недорого, за счёт Центробанка. Он заявил, что после этого бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд на метро — 50 копеек, а курс доллара — 70 копеек.

Возвращение копейки добавит доверия российской валюте, — считает Разуваев.

При этом, другие эксперты, опрошенные изданием, заявили, что деноминация вызовет панику у россиян, они начнут экстренно скупать доллары, а предприниматели столкнутся с ещё большими расходами, так как необходимо будет перенастраивать все кассы и банкоматы.

Российские власти проводили деноминацию рубля либо до, либо после значительной девальвации национальной валюты. Сейчас такой ситуации нет, — считает гендиректор New Riga Finance Club Василий Коновалов.

Как писал NEWS.ru, экономист Михаил Хазин рассказал, как банки в рамках реализации антикризисного плана правительства «грабят» жителей России. По его словам, кредитные организации переводят рубли в доллары и отправляют их в другие страны вместо того, чтобы давать кредиты предпринимателям. Как отметил Хазин, в начале мая критическую ситуацию в РФ смогли спасти с помощью прямых выплат. И президент Владимир Путин понял, что нет смысла давать деньги через правительство. Таким образом можно только увеличить число особняков, купленных богачами в элитных коттеджных посёлках. Намерения главы государства, отметил экономист, были видны по тому, как он продавливал кабмин на предмет выплат врачам, работающим в пандемию коронавируса. И получалось, по мнению эксперта, у президента это плохо.