Новая страшилка от Грефа: зачем россиян пугают энергопереходом

Модную сегодня тему энергоперехода не оставили без внимания на Восточном экономическом форуме. Свой прогноз о том, чем это может грозить России, представил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, углеродная нейтральность обернётся для государства бюджетными проблемами, а для россиян — пустеющими карманами. Доходы населения падают с 2014 года, но Греф считает, они могут сократиться ещё на 14%. Однако эксперты показывают, что всё не так печально, как рисует банкир.
Шесть столпов скудности
Греф назвал шесть рисков «зелёного» перехода для России: это падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата лидерства России в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, а также потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний.
Какие последствия нас могут ждать к 2035 году уже? Это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, что могут упасть, если всё будет двигаться без каких-либо изменений, до 14%, и примерно пять триллионов рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации, — заявил Греф.
Как следует из презентации главы Сбербанка, 5 трлн рублей — это непосредственно потери бюджета в нефтегазовых доходах.
Герман ГрефСергей Булкин/NEWS.ru
По прогнозу Сбербанка, энергетический экспорт России к 2035 году может упасть на $179 млрд, а к 2050 году — на $192 млрд. ВВП страны к 2035 году рискует потерять 4,4%, а реальные доходы — сократиться на 9%.
«Страшилка» про энергопереход — не первая и, по всей видимости, не последняя. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс тоже пугал энергопереходом. Месяц назад он заявлял, потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП. России это грозит бюджетными проблемами, ведь доходы от углеводородов всё ещё превышают 40% всех поступлений в казну.
Как замечает доктор экономических наук Никита Кричевский, Греф «просто взял и вынул из бюджета все нефтегазовые доходы, как будто внутри страны нефтегаз также будет под запретом».
Притом, что углеродный налог на нефтегаз и уголь пока не распространяются, а Россия — нетто-производитель кислорода. Про 14% падения доходов людей даже говорить нечего — с какого потолка их взяли? — написал Кричевский в своём Telegram-канале.
С Кричевским солидарен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Греф «вытащил» из доходов бюджета доходы от целой отрасли и убрал его из доходов населения, что однозначно так не работает, говорит эксперт. По его словам, энергопереход — это долгосрочная история, и подготовиться к ней и у Грефа, и у государства есть масса времени.
К тому же «Газпром» может оперативно и относительно недорого перепрофилировать трубопроводы под водород, что моментально повысит доходы бюджета. А кто основной акционер компании, напоминать не нужно.
Теоретически возможен сценарий, при котором если не к 2035-му, то к 2050 году некоторым странам понадобится закупать кислород и чистую воду. Главным бенефициаром таких закупок будет, разумеется, Россия. И на горизонт в 30 лет Грефу точно смотреть не стоит — почти наверняка большая часть нынешних управленцев сменится уже к 2025 году.
Михаил Коган
руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами
Важным будет то, каким будет управление государством после Путина, потому что к этому времени запрос на углеводороды как раз начнёт снижаться из-за развития альтернативной энергетики и возобновляемых источников.
Если закладывать инфраструктурный фундамент уже сейчас, то никаких проблем ни с доходами бюджета, ни с доходами россиян не будет, считает Коган. Текущую оценку Сбербанка эксперт называет излишне пессимистичной.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обратный расчёт
По мере перехода к новым источникам энергии углеводородное сырьё будет востребовано в меньших объёмах, вот где кроются 14%, про которые говорит Греф, отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, российской экономике необходимо частично отказаться от экспорта сырья, нужно перерабатывать сырьё и продавать товары. Необходимо внедрять в производство разработки отечественных учёных и развивать науку. Если двигаться вперёд развиваясь, страшного сценария не будет, резюмирует эксперт.
Разговоры о сырьевой зависимости ведутся давно. И очередное напоминание Германа Грефа не выглядит каким-то неожиданным. Однако в существующих условиях, когда всевозможных страшилок и так достаточно, история про падение доходов выглядит как лишнее нагнетание, оттого и не воспринимается всерьёз. В итоге просто пропадает чувствительность к подобной информации. Может быть, на это расчёт? Ну что же, посмотрим, что будет дальше.