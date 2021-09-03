Новая страшилка от Грефа: зачем россиян пугают энергопереходом

Модную сегодня тему энергоперехода не оставили без внимания на Восточном экономическом форуме. Свой прогноз о том, чем это может грозить России, представил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, углеродная нейтральность обернётся для государства бюджетными проблемами, а для россиян — пустеющими карманами. Доходы населения падают с 2014 года, но Греф считает, они могут сократиться ещё на 14%. Однако эксперты показывают, что всё не так печально, как рисует банкир.

Шесть столпов скудности

Греф назвал шесть рисков «зелёного» перехода для России: это падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата лидерства России в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, а также потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний.

Какие последствия нас могут ждать к 2035 году уже? Это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, что могут упасть, если всё будет двигаться без каких-либо изменений, до 14%, и примерно пять триллионов рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации, — заявил Греф.

Как следует из презентации главы Сбербанка, 5 трлн рублей — это непосредственно потери бюджета в нефтегазовых доходах.

Герман Греф Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу Сбербанка, энергетический экспорт России к 2035 году может упасть на $179 млрд, а к 2050 году — на $192 млрд. ВВП страны к 2035 году рискует потерять 4,4%, а реальные доходы — сократиться на 9%.

«Страшилка» про энергопереход — не первая и, по всей видимости, не последняя. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс тоже пугал энергопереходом. Месяц назад он заявлял, потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП. России это грозит бюджетными проблемами, ведь доходы от углеводородов всё ещё превышают 40% всех поступлений в казну.

Как замечает доктор экономических наук Никита Кричевский, Греф «просто взял и вынул из бюджета все нефтегазовые доходы, как будто внутри страны нефтегаз также будет под запретом».

Притом, что углеродный налог на нефтегаз и уголь пока не распространяются, а Россия — нетто-производитель кислорода. Про 14% падения доходов людей даже говорить нечего — с какого потолка их взяли? — написал Кричевский в своём Telegram-канале .

С Кричевским солидарен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Греф «вытащил» из доходов бюджета доходы от целой отрасли и убрал его из доходов населения, что однозначно так не работает, говорит эксперт. По его словам, энергопереход — это долгосрочная история, и подготовиться к ней и у Грефа, и у государства есть масса времени.

К тому же «Газпром» может оперативно и относительно недорого перепрофилировать трубопроводы под водород, что моментально повысит доходы бюджета. А кто основной акционер компании, напоминать не нужно.

Теоретически возможен сценарий, при котором если не к 2035-му, то к 2050 году некоторым странам понадобится закупать кислород и чистую воду. Главным бенефициаром таких закупок будет, разумеется, Россия. И на горизонт в 30 лет Грефу точно смотреть не стоит — почти наверняка большая часть нынешних управленцев сменится уже к 2025 году. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Важным будет то, каким будет управление государством после Путина, потому что к этому времени запрос на углеводороды как раз начнёт снижаться из-за развития альтернативной энергетики и возобновляемых источников.

Если закладывать инфраструктурный фундамент уже сейчас, то никаких проблем ни с доходами бюджета, ни с доходами россиян не будет, считает Коган. Текущую оценку Сбербанка эксперт называет излишне пессимистичной.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обратный расчёт

По мере перехода к новым источникам энергии углеводородное сырьё будет востребовано в меньших объёмах, вот где кроются 14%, про которые говорит Греф, отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, российской экономике необходимо частично отказаться от экспорта сырья, нужно перерабатывать сырьё и продавать товары. Необходимо внедрять в производство разработки отечественных учёных и развивать науку. Если двигаться вперёд развиваясь, страшного сценария не будет, резюмирует эксперт.

Разговоры о сырьевой зависимости ведутся давно. И очередное напоминание Германа Грефа не выглядит каким-то неожиданным. Однако в существующих условиях, когда всевозможных страшилок и так достаточно, история про падение доходов выглядит как лишнее нагнетание, оттого и не воспринимается всерьёз. В итоге просто пропадает чувствительность к подобной информации. Может быть, на это расчёт? Ну что же, посмотрим, что будет дальше.