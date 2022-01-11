Новые модели iPhone подорожают 

Американская корпорация Apple поднимет цены на некоторые из своих новинок, презентация которых намечена на осень 2022 года. Стоимость новых моделей смартфона была опубликована на Twitter-канале «яблочного» инсайдера LeaksApplePro.

Источник сообщает , что будет доступно четыре новых модели, среди которых не оказалось iPhone 14 Mini. Линейка похоже будет состоять из гаджетов iPhone 14 и iPhone 14 Max. Эти две модели будут дополнены ещё двумя премиальными — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max соответственно.

Среди этих моделей iPhone 14 останется на таком же ценовом уровне что и iPhone 13 — $799, модель iPhone 14 Max будет стоить как минимум на $100 долларов дороже, чем обычный «четырнадцатый».

Топовые гаджеты этой линейки — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут стоить $1100 и $1200. И эта цена выше той, которая была присвоена моделям iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Аналитик, владеющий Twitter-каналом LeaksApplePro считает, что рост цен на новую линейку гаджетов обоснованный, и это происходит, по его мнению, ввиду затрат на производство более современных смартфонов. Специалист не стал раскрывать технические характеристики новой линейки «яблочных» смартфонов.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов по цене дороже 50 тысяч рублей выросли в полтора раза за январь — октябрь 2021 в России. Доля таких устройств на российском рынке также увеличилась с 8,3% до 12,9%.