https://static.news.ru/photo/4eaba282-cf12-11e9-87a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр энергетики России Александр Новак ожидает, что уровень добычи нефти в стране в сентябре снизится относительно августовских показателей.

Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума. На соответствующий вопрос журналистов глава Минэнерго ответил, что добыча нефти в РФ скорее всего снизится. Однако это не помешает стране выполнить свои обязательства перед иностранными партнёрами по ОПЕК+.

Мы ожидаем, да, что она будет ниже, и она будет на уровне наших обязательств по соглашению, — передаёт ТАСС его слова.

Как писал News.ru, Новак заявил, что госкорпорация «Роснефть» не обращалась за компенсациями в связи с продлением договорённостей с организацией стран — экспортёров нефти и их союзников (ОПЕК+).