«Норникель» потратит на «серный проект» более 250 млрд рублей

Расходы «Норникеля» на так называемый серный проект растут по мере реализации программы, сейчас в компании оценивают ожидаемую сумму трат в 250 млрд рублей.
Об этом владелец «Норникеля» Владимир Потанин
Мы привержены реализации этой программы и уже много что сделали. Сумма общая, которую мы потратим на обеспечение улавливания всех выборов серы, она возросла. Сейчас она уже превышает 250 млрд рублей, — резюмировал бизнесмен.
«Серный проект» является частью федеральной инициативы «Чистый воздух», он предполагает утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты и её последующей нейтрализацией на объектах Заполярного филиала «Норникеля». Эффективность утилизации диоксида серы по плану должна составить не менее 99%. Проект в перспективе приведёт к снижению вредных выбросов в Норильске на 45% по сравнению с уровнем 2015 года. В компании оценивали расходы на реализацию «серного проекта» до 2025 года в $3,5 млрд.
Как писал NEWS.ru, Потанин заявил, что подход к строительству объектов в условиях вечной мерзлоты после аварии в Норильске следует пересмотреть. Он также
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