«Норникель» потратит на «серный проект» более 250 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/1883443a-000d-11eb-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы «Норникеля» на так называемый серный проект растут по мере реализации программы, сейчас в компании оценивают ожидаемую сумму трат в 250 млрд рублей.

Об этом владелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Мы привержены реализации этой программы и уже много что сделали. Сумма общая, которую мы потратим на обеспечение улавливания всех выборов серы, она возросла. Сейчас она уже превышает 250 млрд рублей, — резюмировал бизнесмен.

«Серный проект» является частью федеральной инициативы «Чистый воздух», он предполагает утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты и её последующей нейтрализацией на объектах Заполярного филиала «Норникеля». Эффективность утилизации диоксида серы по плану должна составить не менее 99%. Проект в перспективе приведёт к снижению вредных выбросов в Норильске на 45% по сравнению с уровнем 2015 года. В компании оценивали расходы на реализацию «серного проекта» до 2025 года в $3,5 млрд.