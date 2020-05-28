Nissan прекращает производство Datsun в России

https://static.news.ru/photo/7a17cb4e-a0f4-11ea-a8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японский автоконцерн Nissan принял решение свернуть производство в зарубежных странах, включая сборку Datsun в России. Об этом говорится в программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года.

Кроме того, Nissan уходит с рынка Южной Кореи и собирается заняться оптимизацией операций на рынках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В рамках четырёхлетнего плана Nissan примет решительные меры для трансформации своего бизнеса путём оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов наряду со структурными реформами, — говорится в плане.

Как ранее писал NEWS.ru, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что пандемия коронавируса поставила автоконцерн «Рено» (Renault) на грань выживания.