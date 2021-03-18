Нефть немного подорожала после обвала

https://static.news.ru/photo/183c848e-888c-11eb-b85a-96000091f725_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Мировые цены на нефть в ходе торгов 19 марта немного скорректировались после падения накануне. Так, североморская нефть марки Brent выросла в цене на 0,21%, стоимость североамериканской марки WTI поднялась на 0,2%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составила $63,2 за баррель, цена апрельских фьючерсов на WTI поднялась до $60,12 за баррель. В ходе торгов стоимость нефти Brent выросла до $63,53 за баррель, нефти сорта WTI — до $60,36 за баррель.

Накануне цены на «чёрное золото» обвалились в среднем на 7% по обеим маркам. При этом нефть марки WTI опускалась ниже $60 за баррель, а Brent — ниже $62 за баррель. Инвесторы были обеспокоены перспективами спроса на нефть на фоне приостановки использования вакцины AstraZeneca в ряде европейских стран.

Как писал NEWS.ru, российский рынок акций 19 марта открылся снижением биржевых индексов. Индекс МосБиржи упал на 1,5%, индекс РТС — на 1,7%. По данным торговой площадки на 10:01 мск, индекс МосБиржи составил 3453,29 пункта, индекс РТС — 1463,2 пункта, цены большинства голубых фишек тоже снизились в пределах 2,8%. Через 20 минут индексы МосБиржи и РТС немного подросли и достигли 3473,65 и 1476,44 пункта соответственно.

Кроме того, 19 марта подешевели акции «Роснефти» (-2,8%), «Татнефти» (-2,8%), расписки Ozon (-2,7%), бумаги ЛУКОЙЛа (-2,4%), НОВАТЭКа (-1,9%), «Газпром нефти» (-1,8%), «Магнита» (-1,8%), «Газпрома» (-1,7%), банка ВТБ (-1,7%) и многих других крупных российских компаний и банков. Подорожали только акции ПАО «Полюс» (+0,9%), ПАО"МТС" (+0,4%) и Polymetal (+0,2%).