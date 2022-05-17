«Не национализация»: Мантуров о передаче России завода Renault Мантуров: Renault передала завод России без возможности выкупа

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская компания Renault передала московский завод России за символическую плату в один рубль, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что это «не национализация», однако Renault не имеет права на выкуп предприятия. Он добавил, что производство на московской площадке сохранят, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет.

Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault, — заявил Мантуров.

На заводе работали почти четыре тысяч человек, еще около 40 тысяч работников из регионов страны занимались поставками комплектующих.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена забрать на свой баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак рассказал, что АвтоВАЗ начнёт выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada. Он отметил, что договорённость с компанией Renault об этом уже достигнута.