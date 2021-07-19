Названы способы узнать год постройки дома

Для того, чтобы производить различные действия с недвижимостью, необходимо получить полную информацию по ней. Немаловажным является и знание по поводу года постройки дома. Существует несколько способов узнать, сколько лет зданию. Их называет РБК.

Год постройки дома — важная информация при продаже квартиры, так как является одной из основных характеристик стоимости жилья. Это знание может понадобиться при разделе имущества, расчёте износа здания, покупке и продаже собственности и для оформления ипотеки, отмечается в сообщении.

Год постройки можно узнать из кадастрового номера. Это уникальная характеристика, которая даёт много информации по объекту. Также информация о доме содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Можно запросить данные о доме через Бюро технической инвентаризации (БТИ). Эта организация хранит информацию о всех построенных зданиях. Получить выписку из БТИ может только собственник жилья. Кроме того, есть возможность запросить данные из эксплуатационного паспорта у управляющей компании дома. Для этого надо оставить соответствующую заявку, которая будет рассматриваться в течение месяца.

Если официальная бумага из ведомств не нужна, то есть несколько электронных сервисов, которые помогут узнать всё необходимое. Самый основной и популярный сайт, через который можно узнать большую часть информации, в том числе и год постройки это портал Росреестра.

Когда по каким-либо причинам все основные способы не срабатывают, можно попробовать обратиться в госархив, через местную администрацию или в крайнем случае воспользоваться помощью соседей, которые могут предоставить информацию о годе постройки.

Ранее стало известно, что информация о недвижимости россиян появится на портале госуслуг. Информация будет загружаться из ЕГРН.