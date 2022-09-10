Названы сектора экономики, которые «вывезут» Россию вперед Экономист Сафина: в экономике возрастает роль IT-сектора, машиностроения и станкостроения

Фото: Wang Gang/Sipa Asia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина заявила, что из-за снижения роли сырьевого сектора продолжается трансформация российской экономики. Тенденция наблюдается положительная, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт уточнила, что индекс промышленного производства вырос в июле до −0,5% в годовом выражении с −2,6% в апреле. Повышается роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Ожидается поддержка со стороны областей добычи и обработки, строительного сектора, транспортной инфраструктуры.

При этом, по мнению Сафиной, значительные проблемы остаются в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении и обработке древесины.

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин 8 сентября на Московском финансовом форуме заявил: зависимость от углеводородов по-прежнему является главной слабостью экономики России. По его словам, России нужно научиться работать с этим недостатком.