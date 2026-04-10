Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:59

Названы самые дешевые районы Москвы для аренды однокомнатной квартиры

ЦИАН: в Новой Москве и Зеленограде снимать «однушку» дешевле всего

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди всех районов Москвы минимальные арендные ставки в первом квартале 2026 года зафиксированы в Бекасово, где снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 37,1 тыс. рублей в месяц, сообщили NEWS.ru в аналитическом центре ЦИАН. Немногим дороже можно снять жилье в Новой Москве и Зеленограде. При этом средняя ставка аренды по Москве в целом за тот же период составила 67,4 тыс. рублей.

Первое место среди самых доступных районов Москвы по аренде однокомнатных квартир заняло Бекасово (Троицкий округ, ТАО) — 37,1 тыс. рублей. На втором — Троицк (ТАО) с показателем 41,6 тыс. рублей. Третью строчку занимает Филимонковский (ТАО) — 42,4 тыс. рублей. Четвертое место у Щербинки (Новомосковский округ, НАО) — 43,2 тыс. рублей, — отметили в ЦИАН.

Пятое и шестое места делят между собой два района: Крюково (Зеленоград) и Бирюлево Западное (ЮАО) — по 44,5 тыс. рублей. Седьмой результат у Савелок (Зеленоград) — 44,8 тыс. рублей, восьмой — у Силино (Зеленоград) — 45,4 тыс. рублей, девятый — у Старого Крюково (Зеленоград) — 46,1 тыс. рублей. Замыкают десятку Вешняки (Восточный округ, ВАО) — 47,8 тыс. рублей..

При этом средняя ставка аренды по Москве в целом в первом квартале 2026 года составила 67,4 тыс. рублей

Как отмечают аналитики, четыре из десяти самых бюджетных районов находятся в Зеленограде, еще три — в Троицком округе Новой Москвы. Единственным районом внутри старых границ Москвы в этом списке стали Вешняки.

Ранее риелтор Олег Бендриков рассказал, что стоимость аренды в Москве снизилась на 10%. Главной причиной он назвал отток людей из города. По его словам, подорожание в будущем будет зависеть от ставок по ипотеке. Спрос на аренду растет, когда люди отказываются от покупки квартир из-за экономической нецелесообразности, добавил Бендриков.

Экономика
Москва
аренда
квартиры
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.