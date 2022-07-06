Названы положительные эффекты от взлетевшего курса валют Финансист Разуваев: взлетевший курс валют поможет наполнить бюджет, даже напрягаться не надо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Положительные эффекты от взлетевших курсов доллара и евро заключаются в наполнении бюджета, «особо напрягаться не надо», в прибыли для экспортеров и их акционеров — они получат дивиденды, заявил NEWS.ru член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Эксперт добавил, что на фоне дорогих иностранных валют ключевая ставка начнет снижаться не так быстро, но, все-таки, достигнет 8%.

Среди минусов собеседник отметил высокую инфляцию, поездки в другие страны менее доступными, а также политический момент — идёт противостояние РФ и Запада, и «все смотрят на это», и при курсе 50 рублей за доллар российскую валюту можно было бы назвать твердой. Таким образом он прокомментировал резкий рост курсов евро и доллара, последний во время торгов на Московской бирже утром 6 июля пробил отметку в 64 рубля впервые с 30 мая.

[Ключевая] ставка будет меняться не так быстро [при взлетевшем курсе валют]. Вкладчикам это выгодно, понятное дело, фондовому рынку и так хорошо. Думаю, ставка упадет до 8%, все-таки. Сказывается инфляция и лоббизм заемщиков. Плюсы — наполнение бюджета, особо напрягаться не надо, плюс для экспортеров это дополнительные потоки, их акционерам — дивиденды. Я понимаю, что где-то это лоббизм, но я искренне верю, что часть наших экспортеров при курсе 50 решили закрыться. Минусы — выше инфляция, поездки в другие страны менее доступны. И сейчас всё политизировано — противостояние России и Запада, все смотрят на это. Если бы рубль был 50, можно было бы сказать — вот видите, какая твердая валюта, [несмотря на санкции], — рассказал Разуваев.

Он добавил, что в «хорошем» противостоянии Минфина РФ и ЦБ РФ победило министерство, судя по всем, и курс доллара остановит рост в диапазоне 70-80 рублей за единицу.

Ранее курс евро на страте торгов превысил 66 рублей впервые с 3 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара при этом пробивает отметку в 64 рубля впервые с 30 мая. Индекс Мосбиржи на открытии торговой сессии поднимается на 0,02%, а индекс РТС — на 0,05%. Доллар расчетами «завтра» на 10.20 мск растет на 2,66 рубля, до 63,91 рубля. Немногим ранее американская валюта поднималась до 64,95 рубля. Евро тем временем прибавляет 2,21 рубля, до 65,81 рубля (подскакивал до 66,65 рубля).