Названы достижения Кудрина за время его работы в кабмине и Счетной палате

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Алексей Кудрин

Бывший председатель Центробанка и друг Алексея Кудрина Сергей Дубинин рассказал NEWS.ru о том, каких успехов добился его коллега за время работы вице-премьером, министром финансов и главой Счетной палаты России. Сегодня, 29 ноября, в Совет Федерации поступило предложение президента об отставке Кудрина с должности в Счетной палате. Кудрин в своем Telegram-канале пояснил, что сам подал президенту заявление об отставке.

Алексей — очень профессиональный, порядочный человек. Он талантливо выполнял работу, которая ему поручалась, и заставил бюджетную финансовую систему страны работать понятным образом. Плюс — внедрение в России бюджетного правила (при превышении базовой цены на нефть дополнительные доходы от ее продажи государство откладывает на случай кризиса. — NEWS.ru). Механизм был известен в других странах, но как он заработал у него — это было инновационно, — сказал Дубинин.

Кроме того, при участии Кудрина в России организована система распределения доходов между федеральным и региональными бюджетами, которая помогает бороться с неравномерным развитием территорий, добавляет экс-глава ЦБ. Также, по словам Дубинина, Алексей Кудрин умел взаимодействовать со всеми ветвями власти в стране — президентом, правительством, Госдумой — для отлаженной работы экономической системы.

Оценки и рекомендации, которые он давал на посту главы Счетной палаты относительно экономики нашей страны, тоже были полезными, — добавил эксперт.

В августе 1996 года Алексей Кудрин был назначен замруководителя администрации президента РФ — начальником его главного контрольного управления. В марте того же года — замом министра финансов РФ, через полтора года — первым зампредседателя правления РАО «ЕЭС» России, а затем, в июне 1999-го — снова замминистра финансов.

Через год Кудрин пошел на повышение — указ президента сделал его министром финансов и вице-премьером одновременно. В результате в связи с различными перестановками Кудрин работал зампредом правительства с 2000 по 2004 год, а затем с 2007 по 2011 год, а министром финансов — с 2000 по 2011 год. С мая 2018 года по настоящее время работал председателем Счетной палаты РФ

В ноябре 2022 года ТАСС, РИА Новости и Reuters сообщили, что Алексей Кудрин в ближайшее время может занять должность в компании «Яндекс». В свою очередь, The Bell написал о возможной встрече Кудрина с Владимиром Путиным, на которой Кудрин хотел бы согласовать реорганизацию «Яндекса». В результате этого сооснователь Аркадий Волож якобы мог потерять контроль в компании, а в обмен получить возможность развивать ряд ее бизнесов за рубежом. В то же время Кудрин мог бы получить 5% акций в новой материнской компании «Яндекса». Источники Reuters также подтвердили, что встреча Путина и Кудрина с обсуждением «Яндекса» состоялась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждать журналистам факт этой встречи не стал. Сам Кудрин в последнем Telegram-посте написал, что «хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».