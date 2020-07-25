Названа причина остановки строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/a34466d6-ce7a-11ea-bd77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Копенгаген в начале июля дал разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Однако трубопрокладчики теперь вынуждены прекратить работы из-за нереста трески. Датские власти запретили любое строительство в море до 1 октября.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

22 июля в Данию прибыл госсекретарь США Майк Помпео. В ходе встреч с премьер-министром и главой МИД Дании Помпео подчеркнул, что США намерены защищать свои геополитические интересы в Европе. Это, как отмечает радиостанция NDR Info, любопытным образом совпало с нерестом трески.

23 июля Соединённые Штаты приняли новый оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против «Северного потока — 2». Они должны затронуть страховые компании и фирмы, занимающиеся укладкой труб.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Ранее в Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока — 2», поскольку у страны нет ответа на случай санкций США. Такой ответ дало федеральное Министерство экономики на запрос парламентариев из партии «Зелёные». Отмечается, что Германия только обсуждает штрафные меры с другими странами Евросоюза, Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей, писал NEWS.ru.