Названа главная опасность использования зарплатных карт

Уход в минус по зарплатной карте может означать, что банк подключил услугу овердрафта. О негативных сторонах данной услуги в интервью агентству ПРАЙМ рассказал генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Овердрафтом называется кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счёта клиента в полном объёме, то есть автоматически предоставляет кредит на сумму, превышающую остаток средств.

По словам Лагуткина, овердрафт является отмирающим видом кредитования физлиц, который в настоящее время уступает нишу кредитным картам.

Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта, — объяснил эксперт.

Он посоветовал при оформлении дебетовой карты обращать внимание как на сам факт установления лимита овердрафта, так и на сумму данного лимита. Если же о наличии функции овердрафта стало известно только после начисления задолженности, эксперт рекомендует обратиться в банк и заблокировать лимит данной услуги, если она не нужна пользователю. Но задолженность в любом случае придётся оплатить.

Лагуткин отметил, что крупные банки можно попросить реструктуризировать сумму долга, если её не удаётся выплатить сразу.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года уровень долговой нагрузки россиян вырос с 27 до 35%. Россияне стали лучше платить по кредитам, но в некоторых регионах вырос размер микрозаймов.