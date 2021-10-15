«Нафтогаз» приготовился к худшему сценарию из-за «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» рассматривает разные сценарии того, как пройдёт нынешний отопительный сезон, рассказал глава правления компании Юрий Витренко. Как пишет «Интерфакс», он не исключает прекращение транзита газа из России.

Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъёма; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов, — цитирует его агентство.

Ветренко рассказал, что компания готовится и к худшему варианту, который реализуется при условии запуска «Северного потока-2». Речь идёт о полном прекращения физического транзита российского газа через Украину.

Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон потребовал сохранить транзит газа через страну в объёме не менее 45 миллиардов кубометров в год после запуска «Северного потока — 2». Он добавил, что это решение должны поддержать все партнёры Украины на международной арене.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что увеличение транзита с нынешних 40 млрд кубов может оказаться невыгодным, поскольку новые способы поставки газа обойдутся России намного дешевле.