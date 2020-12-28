Национальное объединение строителей пояснило, почему растут цены на жильё

https://static.news.ru/photo/a421d82e-4939-11eb-8510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывной рост стоимости на металлы усугубил ситуацию в строительной отрасли, и сейчас маржинальность проектов значительно упала по всей стране. Именно для того чтобы достичь необходимой степени маржинальности, застройщики вынуждены увеличивать цены там, где платёжеспособный спрос это ещё позволяет. Об этом NEWS.ru заявили во всероссийской ассоциации «Национальное объединение строителей» («Нострой»).

Однако рост цен на жильё всегда ограничивается доходами населения, которые пока падают, и эту ситуацию невозможно изменить в одночасье, уточнили в ассоциации стройотрасли, в которую входят 222 саморегулируемые организации, функционирующие в 74 субъектах РФ.

По словам представителей крупнейшей в стране отраслевой организации, объём предложений жилья на рынке будет падать в 2021 году, если не будут приняты экстренные меры по стабилизации стоимости основных строительных материалов (арматуры), а также по поддержке низкомаржинальных региональных проектов жилищного строительства.

На данный момент, сообщили NEWS.ru, готовится программа субсидирования таких проектов.

В настоящее время на рынке жилья происходят серьёзные изменения: отрасль переходит на новую модель финансирования. Для того чтобы получить проектное финансирование, требуется, чтобы проект обладал высокой рентабельностью, не менее 15%. Во многих регионах проекты жилищного строительства не имеют такой рентабельности и, соответственно, не могут получить проектное финансирование. В связи с этим мы сейчас наблюдаем снижение объёмов вывода на рынок новых проектов. Объёмы текущего строительства падают во всех регионах, а в целом по стране снижение по состоянию на 1 декабря 2020 года составило 13,2%, — подчеркнули в «Нострое».

В ассоциации «Национальное объединение строителей» добавили, что в будущем году существенного увеличения стоимости жилья не предвидится.

Напомним, что ранее ФАС призвала Минпромторг ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на шесть месяцев.