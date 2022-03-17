«Начать всё заново»: Дерипаска составил план по выходу России из кризиса

Российский предприниматель Олег Дерипаска предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада. Предприниматель предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».

Распустить Газмяс («Газпром») и закончить весь Госкапитализм. Начать поднимать Сибирь и Дальний Восток. Добиться полной воли для предпринимателей и людей. Начать всё заново, — написал предприниматель.

Кроме того, Дерипаска провёл анонимный опрос в связи со слухами о возможной смене главы Центробанка РФ. В список кандидатов вошла текущий руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина, первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин, а также сам Дерипаска. По результатам анонимного голосования, победил Дерипаска, набрав 26% голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли Эльвира Набиуллина переназначена на пост главы ЦБ России и кто может её заменить. Он подчеркнул, что такие решения президента Владимира Путина никогда не раскрываются заранее, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиyллина не станет проводить пресс-конференцию после заседания Совета по денежно-кредитной политике. Об этом сообщили на сaйте регулятора. Отмечается, что брифинга не будет впервые за два гoда, однако само выступление состоится по плану 18 марта в 15:00.