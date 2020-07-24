Набиуллина надела броши с буквой V и подковой на итоговую конференцию

https://static.news.ru/photo/04ff0c04-cdb9-11ea-9517-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка появилась перед представителями прессы после заседания совета директоров регулятора, надев броши в виде буквы V и подковы. Мероприятие транслировалось на канале ЦБ на YouTube.

В Интернете сразу же посыпались комментарии с предположениями, что это могло значить, ведь Набиуллина уже не первый раз перед важными заявлениями выбирает символичные аксессуары.

Некоторые считают, что брошка с буквой V является намёком на скорое восстановление российской экономики, а другие предполагают, что «это значит, что ЦБ во всём мире набросили ликвидности на рынок».

Глава регулятора при этом не стала раскрывать скрытый смысл своего украшения.

Это будет достаточно скучно, если я начну объяснять, поэтому возможны разные интерпретации и версии, — сказала она РБК.

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,25%. С начала пандемии коронавирусной инфекции в России произошло это уже в третий раз. При этом нынешнее снижение стало рекордным для стоимости заимствований в РФ.

В июне, когда совет директоров принял решение снизить ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 4,5%, Набиуллина предстала перед журналистами с украшением в виде голубя на лацкане пиджака. Тогда все связали этот аксессуар с курсом на мягкую политику и понижение ставок. Ведь именно «голубями» на финансовом рынке называют приверженцев данной стратегии. Тех, кто является сторонниками жёстких мер и высоких ставок, финансисты называют «ястребами».

Брошь-домик глава ЦБ прикрепила на пресс-конференции в апреле. Тогда регулятор снизил ставку сразу на 0,5%, до 5,5%. В марте, когда ставка была сохранена на уровне 6%, она появилась на публике с украшением в виде неваляшки.

Как писал NEWS.ru, ранее Набиуллина рассказала, когда Россия восстановит экономическую активность.