На сохранение рабочих мест из бюджета выделят более 22 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/16d7d0d8-9dd3-11eb-a4bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На программу сохранения рабочих мест в стране правительство РФ выделит более 22 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

С июня прошлого года для поддержки и сохранения занятости в период распространения коронавирусной инфекции правительство запустило программу «ФОТ 2.0». Сегодня дополнительно выделим более 22 млрд рублей на её завершение. Такое поручение давал президент, — цитирует пресс-служба правительства Мишустина.

По словам премьера, эта программа доказала свою эффективность. Большая часть предприятий, которые в ней участвовали, сумели сохранить число сотрудников на допандемийном уровне.

Всего благодаря этой программе удалось сохранить более 5 млн рабочих мест. Бизнесу и людям, которые в нём заняты, не придётся возобновлять свою работу с чистого листа. Они смогут оперативно нарастить производство, когда спрос на их товары начнёт восстанавливаться, — подчеркнул Мишустин.

Он также сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на развитие сельского хозяйства. 1 млрд рублей будет направлен на поддержку производства и переработки продукции птицеводства. Ещё более миллиарда выделят на развитие рыбохозяйственного комплекса.

Как писал NEWS.ru, в течение года российские семьи с детьми получили помощь уже в размере более 650 млрд рублей. Как сообщил Михаил Мишустин, решение об оказании поддержки семьям с детьми было принято в мае 2020 года. Он уточнил, что сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трёх лет и от трёх до семи лет не требуют заполнения заявлений, а сами выплаты происходят автоматически: родители получают средства на карточки.