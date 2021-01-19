На Сахалине запустят эксперимент по торговле углеводородом

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Эксперимент по торговле углеродными единицами пройдёт на территории Сахалина. Российское правительство уже дало старт реализации задумки. План мероприятий был утверждён заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

Проект дорожной карты по реализации эксперимента составили власти области совместно с сотрудниками Минэкономразвития. Цель мероприятий заключается в том, чтобы к 2025 году в стране в первый раз была создана система торговли углеродными единицами и обеспечено достижение углеродной нейтральности региона.

По словам Абрамченко, комплекс мер, благодаря которым РФ перейдёт на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития, уже предусмотрен. Эти же меры также призваны предотвратить выбросы парниковых газов. Особое внимание уделят стимулированию «зелёных» секторов экономики. В рамках эксперимента для этого создадут специальные условия, обозначенные темпы экономического роста до 2030 года будут в перспективе полностью обеспечены. Для этого власти внедрят низко- и безуглеродные технологии производства в различные отрасли.

Сахалин в итоге должен будет показать пример для других регионов по части выбросов парниковых газов и их поглощения. Федеральный закон о проведении эксперимента сейчас находится на стадии подготовки.

Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования инструментов «зелёного» финансирования, — цитирует вице-премьера телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, ответственность за утилизацию упаковок товаров будут нести сами производители, за недобросовестное исполнение будет взиматься экологический сбор.