На подготовку выборов президента РФ году могут выделить около 22 млрд руб.

https://static.news.ru/photo/398b19b8-d638-11ea-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центризбиркому на подготовку к выборам президента могут выделить в 2023 году около 22 миллиардов рублей, следует из методики расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина.

Финансирование ЦИК в связи с этим может увеличиться в 5,5 раза.

Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности «Центральная избирательная комиссия РФ» обусловлено <...> увеличением бюджетных ассигнований в связи с подготовкой и проведением выборов президента РФ в 2024 году, в 2023 году на 22 007 934,9 тыс. руб.,— говорится в методике.

Также в 2021 году предложено сократить финансирование ЦИК на 8,9% — до 14,4 млрд рублей, а в 2022 году на 7,3% — до 3,99 млрд рублей.

Кроме того, в методике предлагается увеличить расходы на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и на госслужащих администрации президента на 1,7 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов предлагает снизить объём финансирования государственных программ по обороне. В ведомстве хотят выделять меньше денег в ближайшие три года.