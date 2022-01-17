Молдавия может ввести режим ЧП в области энергетики из-за долга перед РФ

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну не исключает введения чрезвычайного положения в области энергетики в связи с новым «газовым кризисом». Об этом он заявил в интервью на телеканале Pro-TV-Chisinau, отметив, что введение чрезвычайного положения «позволит искать неординарные решения».

Спыну напомнил , что Молдавия заплатила в полном объёме за газ, полученный в декабре, однако ей не хватает средств для расчётов по авансовому платежу за январь, который необходимо сделать до 20 января. Эта ситуация обсуждалась на заседании наблюдательного совета «Молдовагаза» с участием представителей «Газпрома».

«Молдовагаз» официально попросил предоставить отсрочку на 30 дней по этому платежу. Если отсрочка не будет предоставлена, будем искать другие решения, — заявил Спыну, назвав введение чрезвычайного положения одной из таких мер.

29 октября «Газпром» и «Молдовагаз» в результате длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Для молдавской стороны условия контракта оказались выгодными: порядка $430 за тысячу кубометров. «Газпром» на тот момент заявил, что было принято решение подписать контракт на условиях молдавской стороны, но только при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.

Ранее правительство Молдавии вновь обратилось к «Газпрому» с просьбой предоставить отсрочку для выплат по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года.