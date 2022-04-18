В России создадут систему продовольственных оптовых рынков

Правительство России планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих при покупке как оптом, так и в розницу.

Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по её реализации, — сказал Мишустин.

Он отметил, что президент России Владимир Путин назвал увеличение выпуска и поставок качественных и доступных продуктов питания ключевой задачей на этот год. Для этого необходимо подготовить изменения в законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты. Этими вопросами совместно с Минпромторгом будет заниматься вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее Путин заявил, что государство может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке. По его словам, российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям, а продовольственный рынок необходимо защитить от перепадов цен.