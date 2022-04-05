Путин: надо защитить продовольственный рынок от перепадов цен

Президент РФ Владимир Путин призвал защитить рынок от перепадов цен на продовольствие, пишет ТАСС. Глава государства также отметил, что российский рынок обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. Кроме того он подчеркнул, что Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке.

Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке, - отметил президент РФ на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.

Владимир Путин напомнил, что за последние 2 года положение дел на глобальном рынке продовольствия заметно осложнилось. По его словам, ошибки в экономической, энергетической и продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире.

Глава государства добавил, что российские власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

В ходе совещания Путин также заявил, что обстановка в сфере мировой энергетики ухудшилась из-за продолжающегося санкционного прессинга на компанию «Газпром». Российский лидер назвал данные ограничения «грубыми мерами», и подчеркнул, что данные санкции не соотносятся с рынком.