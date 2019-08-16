https://static.news.ru/photo/fc4e4726-c0e6-11e9-ade5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что состояние неопределённости на рынке строительства жилья, возникшее на фоне реформы, проходит. В ведомстве уверены в том, что объём ввода жилых помещений по итогам 2019 года увеличится.

При этом министр отметил, что глобального роста не произойдёт, так как находящиеся в работе площадки этого не позволяют. Несмотря на это, по итогам первого полугодия объём ввода прибавил 3,7%, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что власти Москвы рассматривают возможность строительства до 2022 года радиальной трассы на юге города. Она пройдёт от Третьего транспортного кольца до МКАД.