Минпромторг планирует перейти к маркировке крепкого алкоголя

https://static.news.ru/photo/fb97dff0-fc67-11ea-9d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маркировка крепкого алкоголя может стать следующим этапом в случае успешной маркировки пива. Начать министерство планирует именно с пива, так как объём нелегального рынка напитка составляет от 5% до 12%, потери бюджета достигают 22 млрд рублей в год.

Легализация пивного рынка может положительно отразиться на прибыли легальных производителей, которые «дополучат» в среднем 2,3 — 3 млрд рублей, приводят мнение главы Минпромторга Дениса Мантурова «Известия».

Введение маркировки позволит создать 1,7 тыс. рабочих мест, увеличить ежегодные налоговые поступления до 20 млрд рублей. При этом для конечного потребителя цена практически не изменится.

Составит меньше, чем процент инфляции. Покупатель точно никак на себе это не ощутит, — заверил Мантуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти планируют ужесточить контроль за розничным оборотом пивоваренной продукции. На неё хотят распространить систему ЕГАИС, которая уже применяется для других алкогольных напитков.