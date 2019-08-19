Министерство финансов РФ запросило разъяснения у организации, отвечающей за вывоз отходов из учреждения, в связи с обнаруженными в Подмосковье документами ведомства.
Ранее жители посёлка Восток в Московской области обнаружили выброшенные документы Минфина, содержавшие подписи некоторых видных чиновников и министров.
В Минфине отметили, что документы, которые содержат конфиденциальную информацию, утилизируются строго по установленным правилам, передаёт
Как писал News.ru, материалы уголовных дел, характеристики и справки граждан с медицинскими сведениями нашли сваленными в кучу в лесу возле деревни Шайдурово Свердловской области.