Минфин РФ удвоит объём продаж валюты

https://static.news.ru/photo/98f69680-06fc-11eb-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство финансов с 7 октября по 6 ноября направит 126 млрд рублей на продажу иностранной валюты.

Этот объём средств в 2,3 раза превышает показатель периода с 7 сентября по 6 октября, когда Минфин направил на продажу валюты 54 млрд рублей. В министерстве уточнили, что ежедневный объём продаж равен 5,8 млрд рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы ведомства.

Как передавал NEWS.ru, ранее Министерство финансов предложило сократить расходы на содержание президента России Владимира Путина, но увеличить траты на его администрацию. В проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы содержится предложение потратить почти 27,5 млрд рублей на «функционирование президента Российской Федерации». Это на 7,7% больше, чем планировалось изначально. Из них порядка 149 млн рублей ежегодно пойдёт на содержание и функционирование именно главы государства (ранее на это выделялось около 164 млн).