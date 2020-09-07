МИД РФ оценил призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/931de5be-f1a4-11ea-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным не должна оказать негативное влияние на «Северный поток — 2», так как проекту нужно оставаться вне политики, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, российские власти слышат все заявления, касающиеся строительства газопровода, однако позиция РФ «хорошо известна» — «Северный поток — 2» является коммерческим проектом.

Он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создаёт платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать, — подчеркнул он.

Комментируя недавний призыв президента США Дональда Трампа к Европе отказаться от проекта из-за ситуации вокруг Навального, Грушко отметил, что ничего нового в заявлениях американских должностных лиц нет, так как они «последовательно и системно борются» против строительства газопровода. Однако, считает он, европейские страны должны сами найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если они не хотят «оказаться в вассальном положении», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что остановка строительства «Северного потока — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к прекращению сотрудничества Германии и России в сфере энергетики.

Политику стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.